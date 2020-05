Prefeitura de Estiva abre inscrição para processo seletivo

A Prefeitura de Estiva Gerbi está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado emergencial, que recebe este enquadramento em razão do estado de calamidade pública da pandemia. São disponibilizadas vagas para enfermeiro, auxiliar de saúde e assistente social. As inscrições serão realizadas através do e-mail rh.pmeg@gmail.com, até o dia 20, através de acesso aos formulários digitais específicos constantes no site www.estivagerbi.sp.gov.br. Não é cobrada taxa.

As vagas são para trabalho no posto médico “Natal Diégues”, sendo ofertada uma vaga para assistente social, uma para enfermeiro e duas para auxiliar de saúde. A contratação será formalizada de acordo com a demanda identificada pela Secretaria Municipal de Saúde, ficando ciente o candidato de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico www.estivagerbi.sp.gov.br e realizar o acompanhamento da disponibilização de informações durante o período de tramitação do processo seletivo.

Os salários são de R$ 1.791,97 para enfermeiro, 895,72 para auxiliar de saúde e 1.799,97 para assistente social.