Prefeitura de Itapira abre vagas para a GCM

Da Redação

A Prefeitura de Itapira abriu concurso público para Guarda Civil Municipal da cidade. Ao todo, são 5 vagas, sendo uma para mulher e quatro para homens. A remuneração para as vagas é de R$ 2.095,49 + 30% de periculosidade, além de outros benefícios, como auxílio refeição no valor mensal de R$ 362,53 e auxílio transporte no valor que exceder a 3% da renda mensal bruta.

Os interessados devem ter, no mínimo, ensino médio completo e conhecimento na área de atuação, além de ser habilitado nas categorias A/B, ter idade mínima de 18 e máxima de 40 anos para investidura no cargo e altura mínima de 1,60 metros para mulheres e 1,65 metros para homens.

O edital completo, com todos os detalhes e fases do concurso foram publicados na segunda-feira (27), no Jornal Oficial do município e as inscrições devem ser feitas no site www.shdias.com.br até as 23h59 do dia 20 de maio.