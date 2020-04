Prefeitura decreta medidas adicionais para conter aglomerações

Na região central, a equipe de reportagem flagrou fila do lado de fora de um estabelecimento

A aglomeração nos supermercados e lojas (que têm cadastro de supermercado) levou a Prefeitura a decretar novas medidas em tempos de pandemia. Afinal, para conter a contaminação pelo novo coronavírus é recomendado o isolamento social e as idas às compras apenas de produtos essenciais. Mas os consumidores não estavam seguindo a recomendação e até mesmo se queixando de estabelecimentos que haviam antecipado algumas ações, como limitar a entrada de uma pessoa por família.

Pelo decreto municipal 24.391, publicado no último dia 7, os supermercados, mercados, padaria, açougues e lojas que atendem as necessidades básicas dos animais têm que se adequar às providencias complementares. Entre as medidas estão limitar o número de pessoas dentro do estabelecimento a uma pessoa por cada 20 m² de área interna e limitar a entrada de uma pessoa por família.

O decreto traz ainda que é preciso indicar no piso a distância mínima de 1 metro por cliente nas filas em todos os setores, inclusive na área externa. É recomendado ainda adotar medidas para agilizar ou priorizar o atendimento de idosos. Em relação às medidas de limpeza, pede-se que seja feita em aparelhos de ar condicionado, carrinhos e cestas com álcool 70% e papel descartável ou água e sabão. Também é preciso manter álcool em gel disponível em pontos estratégicos do estabelecimento. Nos bebedouros é preciso ter copos descartáveis. E suspender ações de degustação e não realizar sorteios.

A Gazeta percorreu alguns estabelecimentos na tarde de ontem (8) e observou que a entrada está sendo controlada por funcionários logo no acesso aos supermercados e lojas. O distanciamento entre as pessoas nas filas também é orientado. A reportagem flagrou fila em frente a uma loja de rede. Isto porque, em véspera de Páscoa, os consumidores querem garantir os ovos de chocolate.