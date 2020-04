Prefeitura define critérios para doar alimentos da merenda

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Mogi Guaçu definiu como irá doar os alimentos que seriam usados na merenda escolar da rede municipal de ensino da cidade.

Inicialmente, serão beneficiadas 1.164 famílias com inscrição no Cadastro Único e que recebem o Bolsa Família por terem renda per capita de até R$ 178,00. Além disso, a família tem que ter ao menos uma criança ou adolescente matriculado na rede de ensino.

Os kits, que já estão sendo montados, irão conter alimentos como açúcar, arroz, feijão, leite em pó, óleo, sal, farinha de milho, vinagre, doce de leite ou de goiaba, amido de milho, bolacha salgada, bolacha de maisena, bolacha de leite, suco de morango ou tangerina, gelatina de morango ou de cereja.

O secretário de Comunicação Social Paulo Henrique Tenório informou que o critério de escolha do município foi atender as famílias de alunos que mais precisam. Sendo que a partir da próxima sexta-feira (17), as famílias serão avisadas por telefone sobre a doação do kit e terão que informar os dados de alguns documentos que deverão ser apresentados na retirada dos alimentos.

A distribuição será agendada para evitar aglomeração.