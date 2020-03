Prefeitura e FEG: Concursos públicos e processo seletivo são adiados

Da Redação

A Prefeitura e a FEG (Fundação Educacional Guaçuana) suspenderam, por tempo indeterminado, os concursos públicos e o processo seletivo que estavam previstos para abril e maio, como forma de prevenção ao novo coronavírus.

As provas não foram canceladas, portanto, não existe a necessidade de ser efetuada nova inscrição. É importante que o candidato siga as instruções no site da empresa realizadora do concurso, o IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).

O Concurso público que seria realizado pela Prefeitura é para cadastro reserva, com 19 cargos previstos. Já para s provas que seriam realizadas pela FEG, no concurso estão disponíveis uma vaga para professor de Educação Básica I e para professor de Educação Básica III, de física. As outras vagas são para cadastro reserva.

Já no processo seletivo, as provas são para cadastro reserva para os cargos de auxiliar de biblioteca, inspetor de alunos, auxiliar de serviços gerais e professores, de Educação Básica I até a III em diferentes áreas.