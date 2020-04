Prefeitura faz campanha para distribuir máscaras

A Prefeitura de Mogi Guaçu está realizando por meio das Secretarias da Saúde e da Promoção Social a campanha “Máscaras do Bem”. Máscaras de TNT estão sendo confeccionadas de forma voluntária e serão distribuídas para a população, priorizando as pessoas em vulnerabilidade, como os idosos, por exemplo. Costureiras que se apresentaram de forma voluntária vão produzir as primeiras máscaras, sendo que todas já receberam o kit com o material em suas casas.

Um dos parceiros da campanha, o vereador Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PL), entrou em contato com empresas que fizeram a doação de TNT. Segundo Luciano, em um primeiro momento, serão produzidas 7.500 máscaras. “Nosso objetivo é confeccionar 50 mil unidades do material que teve o uso indicado pelo Ministério da Saúde”, pontuou o vereador.

A forma como as máscaras serão distribuídas ainda não foi definida, mas, segundo Luciano, deve acontecer pela Secretaria de Promoção Social que possuí o cadastro das famílias por conta da CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). “Também temos o objetivo de atingir bairros como a Chácaras Alvorada e o Distrito de Martinho Prado Júnior”.

Para o vereador, as máscaras serão uma proteção a mais que a população poderá usar para ir ao supermercado e outros locais que tem aglomeração. “São máscaras laváveis e que não devem ser compartilhadas, é de uso individual”, enfatizou o vereador ao comentar que as costureiras que quiserem participar da campanha doando a mão de obra podem ligar na Secretaria de Saúde no telefone 3811-7272. Além disso, empresas também podem fazer doação de materiais como o TNT e elásticos.