Prefeitura libera nova área para feirantes no Parque Cidade Nova

A liberação de alguns ramos e mudanças foram discutidas durante uma reunião, nesta semana

Os feirantes que atuam no ramo não alimentício, entre os quais, roupas, calçados e utensílios domésticos, podem voltar às atividades em todas as feiras livres. Em reunião com representantes dos feirantes realizada na manhã de quarta-feira (10), a Prefeitura apresentou nova proposta de padronização para o funcionamento durante a quarentena. As medidas incluem o uso de máscaras por feirantes e clientes e disposição de álcool em gel nas barracas. Alimentos não podem ser consumidos no local.

De acordo com assessoria de imprensa da Prefeitura, em respeito ao Plano São Paulo e a todas as medidas restritivas de prevenção ao coronavírus, as feiras livres precisarão seguir os mesmos protocolos adotados pelo comércio. Portanto, poderão realizar atendimento ao público com quatro horas de duração. A medida entrou em vigor na última quinta-feira (11), estabelecendo o horário das 7 às 11 horas.

No entanto, a maior novidade é que a principal feira, realizada aos domingos no Parque Cidade Nova, reserva um novo espaço para os 88 feirantes do setor de vestuário e de itens não ligados à alimentação. Essas barracas estão autorizadas a funcionar na Avenida Júlio Xavier da Silva, do trecho entre a rotatória da Avenida dos Bandeirantes e o cruzamento da Rua Lothário Teixeira, trecho sem residências.

Os 107 feirantes ligados aos setores de hortifrúti e de outros gêneros alimentícios permanecerão nas ruas José de Souza Godoy e Emília Zanetti de Almeida. As 52 barracas da feira popular estarão localizadas na Rua Lothário Teixeira. “Essa realocação temporária é apenas para este final de semana. A Prefeitura analisará um pedido dos feirantes para a volta aos espaços demarcados anteriormente. Para isso, a proposta é que cada barraca diminua de tamanho, entre meio metro e um metro de comprimento, para ampliar a área de distanciamento entre os feirantes”, trouxe parte do release enviado à imprensa.

Novamente no início da próxima semana deve ser feita uma reunião para discutir essa proposta. (CHSM com informações da assessoria de imprensa)