Prefeitura licita compra de utensílios para creches

Com três creches concluídas e uma em fase final de obras, a Prefeitura abriu licitação para a compra de utensílios domésticos. As propostas serão conhecidas dia 4 de maio. Entre os itens a serem adquiridos estão abridores de lata, caçarolas, bacias, talheres, jarras, pás de lixo e peneiras.

De acordo o edital da licitação, os itens são para equipar as unidades recém-construídas, mas também na possível reestruturação dos demais prédios administrados pela secretaria Municipal de Cultura.

Os prédios recém-construídos são as creches “Therezinha Perez”, no Jardim Chaparral; “Nair Simoni Franco”, no Jardim Guaçu Mirim; “Maria Therezinha Bonetto de Almeida”, no Ypê Amarelo e “Mário Magri”, no Pnatanal. Também consta da lista a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) “Ubirajara Ramos”, no Ypê Amarelo.