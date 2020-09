Previsão de “chuva negra” neste final de semana

A previsão é de que chova em todo o Estado de São Paulo durante este final de semana. E é provável que ocorra o fenômeno chamado de “chuva negra”, que é a chegada da fumaça resultante da queimada na região do Pantanal somada às queimadas do interior paulista.

O aumento das condições para chuva no fim de semana, com a chegada também de uma frente fria, vai reduzir o efeito da camada de fumaça. Dados da Somar Meteorologia apontam que entre os dias 19 e 27, Mogi Guaçu terá um acumulo de 42 mm de chuva, sendo que a maior precipitação será ida 22, quando deve chover 19mm. Portanto, a chuva chega neste sábado e teremos ainda domingo, segunda e terça-feira chuvosos.

De acordo com dados do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, a tendência para o domingo, quando a frente fria estará passando pela região, é de ventos moderados a fortes, com rajadas ocasionais de até 70 km/h, chuvas ao longo do dia e queda brusca nas temperaturas, que devem ficar entre 14 e 18ºC no domingo e na segunda devem ficar entre 12 e 20ºC.

A condição de céu nublado, temperaturas baixas e chuva devem persistir até a terça-feira (22), quando tem início a Primavera.