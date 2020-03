Problemas são listados e abaixo-assinado é feito

Nelsinda ressaltou que as reclamações são de conhecimento da Secretaria de Educação

Um grupo de familiares de alunos da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) “Prefeito Carlos Franco de Faria”, no Jardim Santa Terezinha, pede melhorias de acesso ao local e também na área interna da unidade de ensino. Os pedidos foram formalizados em abaixo-assinado que já foi registrado em cartório e será protocolado na Prefeitura.

As queixas são quanto a má conservação do alambrado, necessidade de poda de árvores, iluminação da viela ao lado da Emei e eliminação do formigueiro que está no gramado da Emei. Ainda em relação à viela, os moradores se queixam de outros problemas, como o uso de drogas, o que faz com que seringas e pinos sejam jogados pelo alambrado na área externa da escola, além do trânsito de motos pelo local, o que traz risco aos alunos porque o acesso à escola se dá pelo portão lateral com saída na viela.

Pedem, ainda, a poda das árvores e o reparo das luminárias da Emei também quebradas e sem funcionamento. Há quem sugira o fechamento da viela, visto que uma lateral é totalmente murada ou ainda outra providência que torne o local mais seguro e provoque menos transtornos.

A responsável pelo abaixo-assinado Nelsinda Fonseca Costa da Silva esclarece que todos os problemas já foram levados ao conhecimento da Secretaria de Educação ao serem abordados nas reuniões de pais. “Não dá para ficar esperando porque é uma questão que envolve a segurança dos alunos”, reforça.

Por meio da Secretaria de Comunicação Social, a Educação alegou que o alambrado já passou por reparos esta semana. Entretanto, vale observar que há vários pontos “remendados” com arame. Foi informado que no último dia 17 de fevereiro foi feita a eliminação das formigas e a terra dos formigueiros será retirada do local ainda na próxima semana.

Quanto à viela, a informação de que há na Prefeitura projeto para fechamento desta passagem, mas não foi mencionado prazo para definição do que será feito.