Caveanha faz análise e diz que do seu grupo saíram dois candidatos

O prefeito Walter Caveanha (PTB) recebeu a Gazeta em sua residência ontem (6) para comentar sobre o processo eleitoral. Durante mais de uma hora de entrevista, o chefe do Executivo comentou sobre os grupos que disputam a Prefeitura e aproveitou para falar sobre o legado que está deixando para a cidade em seu quinto mandato.

Caveanha evitou enaltecer qualquer um dos candidatos, mas lembrou que por conta de uma divisão ocorrida no grupo que o elegeu rumos diferentes foram tomados. “Esse grupo que me apoiou nestas últimas eleições houve, então, essa divisão. Um grupo ficou de um lado e o outro grupo do outro e estão disputando a vaga entre todos esses que trabalharam junto comigo”, comentou sobre os candidatos a prefeito Daniel Rossi (PL), atual vice-prefeito, e Rodrigo Falsetti (Cidadania), vereador e ex-aliado.

O prefeito enalteceu o trabalho de sua equipe e destacou que o futuro prefeito de Mogi Guaçu precisa ter conhecimento da máquina pública. “Não existe a administração do prefeito. Existe a administração de uma equipe de gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Consegui escolher bem as pessoas para ajudar as pessoas nesse trabalho. É muito gostoso chegar ao final de governo com os resultados econômicos que estão tendo e vivenciado esse modelo de gestão que vai culminar na eleição, agora, na próxima semana.

A frase mais citada por Caveanha foi direcionada aos eleitores: “quero que a população realmente escolha a pessoa certa para o futuro, para que dê continuidade as nossas obras, porque não são poucas”, ressaltou ao enfatizar as obras de mobilidade urbana e listou outros investimentos que foram feitos ao longo dos últimos oito anos. Para ele, o futuro prefeito vai conseguir cuidar dos bairros “porque as grandes artérias já estão construídas”, disse comentando sobre os investimentos em mobilidade.

Futuro

A Gazeta questionou o prefeito se ele tem intenção de voltar a disputar a Prefeitura em 2024, uma vez que tem falado muito sobre projetar o futuro. Caveanha não negou nem confirmou. “A minha grande preocupação a vida toda foi transformar Mogi Guaçu numa cidade com qualidade de vida. Sempre usei essas palavras: qualidade de vida. Como engenheiro, tenho uma visão de urbanismo muito clara na minha cabeça. Eu sei o que é importante para o futuro”, citando que o Plano Diretor projeta a cidade para os próximos 50 anos e está pronto para os prefeitos.