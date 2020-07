Promotor instaura inquérito para apurar falta de água

Guilherme da Farmácia comemora o resultado de sua denúncia ao MP

O promotor de Justiça, Alexandre de Palma Neto, instaurou inquérito para apurar a falta de água em bairros da Zona Sul, conforme denúncia feita pelo vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania). O pedido de investigação foi feito pelo vereador no último dia 25 e no dia seguinte o promotor já fez a instauração tendo como objeto a violação dos direitos dos consumidores usuários do serviço público municipal de responsabilidade do Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto”.

No ofício encaminhado ao vereador, o promotor comunicou sobre a abertura de inquérito e que, inclusive, já solicitou ao Samae os bairros e localidades afetados pelas interrupções do serviço nos últimos três meses, além dos período da falta de água e motivo. O promotor também informou que a falta de água será inclusa num inquérito que já existe sobre cobrança indevida pelo Samae. Por isso, citou os itens que serão avaliados, como cobrança indevida por passagem de ar no hidrômetro, falta de aferição quantitativa adequada do consumo de água e cobrança de valores elevados. Esse último motivo de diversas reclamações de consumidores nos últimos dias.

Na semana passada, a falta de água voltou a gerar muitas queixas porque o problema se estendeu por vários dias. Por isso, o vereador optou por protocolar ofício no Ministério Público. “A situação já passou dos limites”, comentou o vereador.

Guilherme disse que ficou satisfeito em saber que a falta de água também será objeto de investigação pela Promotoria e que o assunto será incluso com outras demandas importantes para a população. “O promotor acatou meu pedido e ele está incluindo essa questão num inquérito que já existia, que é com relação a cobrança indevida por passagem de ar no hidrômetro. Ele está incluindo pelos assuntos terem correlação. Agora, com toda a certeza, o promotor irá fortalecer ainda mais essa cobrança junto ao Samae para que essa falta de água não aconteça mais”, ressaltou.

SAMAE

Na semana passada, a diretoria do Samae justificou que houve interrupção no abastecimento em decorrência de obra na ETA (Estação de Tratamento de Água), o que ocasionou o esvaziamento dos reservatórios que abastecem os bairros. (JD)