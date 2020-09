PRTB confirma coronel Costa e Sol para disputar Prefeitura

Na tarde deste domingo (6), o PRTB confirmou a pré-candidatura de Benedito Pereira Costa Junior, o coronel Costa, e da empresária e cerimonialista Solange Vilas Boas, a Sol, a disputa a prefeito e vice-prefeito de Mogi Guaçu. A confirmação aconteceu em convenção realizada no escritório do partido, no Jardim São José, onde a pré-candidatura de 17 candidatos a vereador também foi confirmada.

Coronel Costa destacou que todos os candidatos do PRTB estão ingressando na política pela primeira vez e que apesar de não se tratar de pessoas conhecidas no meio político, a equipe chega com força por conhecer a necessidade da população. “Não vamos fazer a velha política, a qual os grupos se desfazem com o tempo em busca de interesses próprios”, pontuou o pré-candidato a prefeito.

Em seu discurso, coronel Costa também falou sobre união e sobre fazer uma campanha focada apenas no plano de governo, deixando de lado ataques e revides. “O PRTB quer deixar um legado de trabalho, honestidade, transparência e ética para Mogi Guaçu”, reafirmou o pré-candidato.

A matéria completa na edição impressa de sábado (12) e a entrevista com os pré-candidatos no Gazeta 99 da próxima terça-feira (8), a partir das 18h30.