Quarentena completa dois meses; cidade soma 75 casos positivos

Há dois meses, o Governo do Estado de São Paulo decretou quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Por aqui, o primeiro caso foi confirmado uma semana depois, em 30 de março. O primeiro óbito em decorrência da doença data de 7 de abril. E o município chegou a quatro mortes em decorrência da Covid-19, sendo a metade delas confirmada esta semana. Os casos confirmados chegaram a 75, segundo relatório divulgado no início da noite de ontem (22) pela Secretaria Municipal de Saúde.

A quarta vítima foi um paciente de 46 anos que estava internado há 30 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele não tinha comorbidades, segundo informou a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho. A outra morte desta semana foi a de um homem de 61 anos que faleceu no domicílio. Ele não havia procurado ajuda médica. As outras duas mortes foram de dois idosos de 83 e 80 anos.

O total de notificações chega a 312 (271 residentes em Mogi Guaçu e 40 em outras cidades). Dos 75 casos confirmados (24 funcionários da saúde e 1 funcionário da segurança pública), 48 estão curados, 16 em acompanhamento domiciliar, cinco internados em enfermaria e dois em UTI. Vale ressaltar que os quatro óbitos integram este total.

Os suspeitos somam 23 casos, sendo nove em acompanhamento domiciliar, oito internados em enfermaria, três em UTI e três óbitos em investigação. Dos 312 notificados, 214 casos são negativos, sendo que neste total houve 20 óbitos decorrentes de outras doenças. Para Clara, o aumento de casos já é um reflexo do quanto é importante o isolamento social. “Estamos colhendo o que plantamos no Dia das Mães”, disse em relação à data comemorada no último dia 10 de março.

A equipe da Saúde também acompanha 148 pacientes sintomáticos respiratórios, ou seja, que tem que ficar em quarentena domiciliar (14 dias).