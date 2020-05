Quarentena: tecnologia é aliada para abreviar a saudade

Em muitas famílias as chamadas de vídeo via WhatsApp estão abreviando a saudade neste período de quarentena. É a forma que filhos, sobrinhos e netos têm encontrado para continuar conversando com os idosos que conseguem lidar bem com a tecnologia. É o caso da tia e da avó de João Batista Venditto Junior, que não saem de casa neste período de quarentena. Tudo o que Rosa Baitello Dias, 82, e Zoraide Aparecida Dias, 62, precisam para o dia a dia é a família quem compra e entrega.

E detalhe: as compras são colocadas sobre uma mesa na parte externa da casa e higienizadas antes das idosas recolherem o material. “Todo mundo colabora de alguma forma e a gente tem conseguido cuidar delas”, comenta João frisando que a saudade é grande, mas que elas entendem que a medida é para o bem delas.

O neto revela que foi conversado com a tia e a avó sobre a importância da quarentena e a necessidade de cuidados extras em tempos de pandemia. “Falamos que vai passar, mas todos têm essa vontade de estar junto. Minha avó já está na fase dos bisnetos e eles também estão longe”, conta. Para João, a parte emocional é, sem dúvida, a mais difícil de lidar.

Porém, a família está fazendo uso da tecnologia para abreviar a saudade e poder ver e conversar com as idosas. “Temos feito chamadas de vídeo pelo WhatsApp para quebrar a distância e tem dado certo”, relata pontuando que a tia tem essa facilidade de lidar com o smartphone. Esse meio possibilita que elas conversem com várias pessoas da família e “matem” a saudade.