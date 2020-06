Quase 400 moradores são monitorados com síndrome respiratória

O Município soma 396 moradores monitorados com síndrome respiratória, conforme aponta relatórios divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados mostram ainda a confirmação de 21 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. O Município tem um total de 666 casos confirmados, sendo que oito pacientes estão internados em enfermaria e 10 constam em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

São 47 suspeitos, com seis óbitos sob investigação, 24 pacientes em isolamento domiciliar, 10 em enfermaria e sete na UTI. Dos 21 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, cinco estão internados e 16 constam em domicílio. Mogi Guaçu tem 866 testes negativos.

Na apresentação de dados, a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida relatou que o final de semana foi tenso diante da procura de vagas em UTI para moradores de outras cidades da região. Isto porque, a ocupação de leitos em UTI chegou a 100% em vários municípios.

Apesar do argumento da secretária de que outras cidades tinham menos vagas ocupadas, a Central Regulatória de vagas do Estado enviou um paciente de Paulínia. “Nos preocupa porque somos a cidade com mais casos e com mais leitos de UTI ocupados”, disse traçando comparativo com os demais município.

Mogi Guaçu tem 35 leitos de UTI, somando 18 do Hospital Municipal Dr.Tabajara Ramos, 10 da Santa Casa e sete do Hospital São Francisco.