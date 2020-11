Racismo: Candidato a vereador tem muro pichado

Na manhã da última terça-feira (10), o barbeiro Paulo Henrique Pereira, de 35 anos, procurou a Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência contra uma pessoa desconhecida que pichou uma mensagem racista no muro de sua residência, no Jardim Munhoz. A mensagem com os dizeres “Preto macaco, não me representa”, foi feita durante a madrugada.

Pereira disse à Gazeta que viu a pichação ao amanhecer e que na hora ficou irado e agoniado. “É inacreditável ver umas coisas dessas em pleno século 21”, frisou o barbeiro que relatou nunca ter passado por uma situação de racismo em toda sua vida. Imagens de câmeras de segurança da rua foram procuradas e vistas por Pereira, mas, segundo ele, não foi possível ver o autor do fato, apenas o clarão do farol de um veículo.

Neste ano, pela primeira vez, Pereira é candidato a vereador na cidade e indagado se isso pode ter acontecido devido às eleições municipais, ele disse que prefere não opinar o que pensa porque trata-se de uma questão muito complexa. “Eu não sei nem o que falar, é muito difícil afirmar que a pichação foi feita por conta da minha candidatura”, ressaltou Pereira. De bom relacionamento e sem inimizades, o barbeiro afirmou que não sabe por que foi alvo de uma atitude como esta, que o deixou chateado e constrangido. “Na hora fiquei nervoso, querendo agir, mas depois fiquei em paz e entreguei nas mãos da Justiça”, compartilhou Pereira que foi até a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência.

Sentindo na pele o sabor amargo do racismo, o barbeiro disse que hoje sabe o quanto isso dói e pede que casos como o dele sejam denunciados. “Tem que denunciar e não deixar isso entrar no coração da gente”, finalizou. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como injúria. E como não tem um autor identificado foi encaminhado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que irá realizar as investigações.