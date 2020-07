Reabertura comércio: prefeito bate martelo na segunda-feira

Pelo Governo do Estado, Mogi Guaçu está na fase laranja, mas Administração Municipal pode enrijecer regras

É esperado para segunda-feira (6), o parecer da Administração Municipal sobre a reabertura do comércio considerado não essencial que segue fechado até a próxima terça-feira (7). Nesta data será publicado o decreto com a decisão do prefeito Walter Caveanha (PTB) de estender a quarentena. Sabe-se que os números do novo coronavírus no município serão determinantes para a decisão.

A expectativa da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) ainda é pela flexibilização tendo em vista que a DRS (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, a qual pertence Mogi Guaçu, segue na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo. E considerando ainda o fato de o Governo do Estado autorizar a ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em cidades localizadas em regiões classificadas na fase 2. A ampliação do horário será permitida para comércio de rua e shoppings.

O superintendente da Acimg, Adenilson Junior dos Reis, diz que existe a expectativa de que esta avaliação estadual seja considerada pela Administração Municipal. “`Permitiria ao comércio optar por funcionar quatro horas por dia todos os dias da semana ou seis horas por dias de quarta a sábado”, detalha. A ideia seria de portas abertas de quarta a sexta-feira, das 12 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Assim as lojas ficariam fechadas as segundas, terças e domingos.

DECRETO

A mudança foi avaliada e autorizada pelo Centro de Contingência do Coronavírus. A alteração prevê o aumento de duas horas a mais (das atuais quatro horas para seis horas consecutivas) durante quatro dias úteis. A norma para o estabelecimento respeitar lotação de até 20% da capacidade do local continua mantida. O detalhamento da flexibilização do horário será divulgado em decreto, a ser publicado nos próximos dias.

A fase 2, também chamada de Controle, é uma das cinco fases previstas no Plano São Paulo, programa do Governo do Estado com orientações para uma retomada segura da atividade econômica durante a pandemia do coronavírus.

Atualmente 11 das 22 regiões do Estado estão classificadas na fase 2. Vale lembrar que a região de Campinas regrediu para a fase 1, conforme determinado pelo Estado. Cabe, portanto, atentar que os prefeitos podem enrijecer as medidas, mas não flexibilizar, o que dá a Caveanha o direito de estender a quarentena, caso avalie a medida como necessária para controlar os casos da Covid-19.