Recape: duas ruas receberão investimento de R$ 943 mil

O recape das vias será possível após a Prefeitura conseguir a liberação de novo empréstimo

Está marcado para o dia 8 de julho a licitação para o recapeamento das Ruas Lothário Teixeira, no Parque Cidade Nova, e Antônio Marquesi, no Jardim Hedy. Os serviços deverão ser executados, a partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de serviço, em um prazo de 3 meses.

A melhoria faz parte do pacote de obras do contrato assinado pela Administração Municipal, no último dia 15, com o Banco do Brasil, que resultou na operação financeira de R$ 5 milhões em financiamento. Do pacote faz parte a construção de novo espaço para a feira livre do Parque Cidade Nova e a fase 2 das obras antienchentes na região do Santa Terezinha.

Devem ser investidos R$ 943 mil no recapeamento das duas ruas, conforme consta de material divulgado pela Secretaria de Comunicação Social. A Prefeitura reservou R$ 575 mil para a pavimentação de ruas no Jardim Tabajara e em Martinho Prado Júnior. O anúncio de melhorias em poucas vias gerou muitas queixas nas redes sociais.

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, explicou que a escolha das ruas que receberão o recapeamento leva em consideração as questões de trânsito. “Se tivéssemos recursos, recapearíamos as ruas da cidade inteira, mas não temos. Por isso, temos que escolher as ruas que recebem maior fluxo de veículos, têm ligações importantes e apresentam condições ruins”, pontuou.

No caso da Rua Antônio Marquesi, ele justificou que se trata de importante via de acesso à Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, pois liga as Avenidas Orlando Honório Martini e Emília Marchi Martini à Rua Paula Bueno. “A Lothário Teixeira é outra via que precisa de melhoria e receberá o recape do trecho da Cândido Rangel até à Avenida Júlio Xavier da Silva de ambos os lados”, detalhou Franceli.