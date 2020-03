Rede municipal suspende aulas a partir do dia 23

Seguindo as orientações do decreto assinado pelo prefeito Walter Caveanha (PTB) visando à contenção do avanço do novo coronavírus (Covid-19), as aulas em toda a rede municipal de ensino estão suspensas gradualmente a partir desta segunda-feira (15) e de forma efetiva a partir do próximo dia 23, por tempo indeterminado.

Nesta manhã, a Secretaria Municipal de Educação realizou reunião com todos os diretores das unidades de ensino municipais para repassar as informações. A ideia é de que, nesta semana, as escolas orientem aos pais sobre a medida de combate ao novo coronavírus. “Nesta semana, seguimos oferecendo transporte e merenda”, atenta o supervisor de ensino Paulo Paliari.

A medida abrange as Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Ceis (Centros de Educação Infantil), que são as creches.

Ainda não há definição sobre a manutenção dos profissionais nas unidades de ensino, a partir do dia 23. Ou seja, se direção, professores, merendeiras e auxiliares ficarão nas escolas ou serão orientados a ficar em casa.