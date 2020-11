Região Sudeste: Crescimento e inovação no mercado de tecnologia

Da Redação

No último dia 21, às 10h30, o time de colaboradores da Conexão Fibra se reuniu virtualmente com o CEO do Grupo Conexão, formado por empresas referências nos serviços de Internet Banda Larga, Telefonia e TV por Assinatura do país, para reforçar os ideais e valores do referido Grupo, bem como consolidar a história e presença do Grupo Conexão no Mercado Nacional de Telecomunicações.

Em novembro de 2018, a empresa Conexão Fibra, com sede na cidade de Mococa/SP, foi adquirida pelo Fundo de Investimento Acon Investments, passando a integrar o Grupo Conexão, controlado pelo mencionado Fundo de Investimentos, e, desde então, vem passando por mudanças de forte expansão, crescimento e inovação tecnológica no segmento de telecomunicações.

Atualmente, a empresa Conexão Fibra atende o interior do Estado de São Paulo, ofertando serviços de telecomunicações em 17 cidades. A história do Grupo Conexão começou com a aquisição, no ano de 2015, das empresas Cabo Telecom (Natal/RN) e Multiplay Telecom (Fortaleza/CE). A partir daí, deu-se início a expansão da rede de fibra óptica em cada região atendida pelas duas empresas.

Em 2018, outras cinco empresas chegaram para integrar o Grupo Conexão e somar experiência e qualidade. Além da aquisição da Conexão Fibra, juntaram-se ao Grupo as empresas Direta Comunicações (Guaxupé/MG), Alegra Telecom (São João da Boa Vista/SP), Tecnet (Caucaia/CE). Ainda no ano de 2018, a Cabo Telecom expandiu a sua operação para a cidade João Pessoa/PB, tornando o Grupo ainda mais forte e com mais presença. No presente ano de 2020, o Grupo Conexão realizou a aquisição das empresas Mega (São José do Rio Pardo/SP), Outcenter (Botelhos/MG) e Cortez On Line (São José de Mipibu/RN), bem como a carteira de clientes da empresa Agily (Caucaia/CE).

Atualmente, o Grupo Conexão possui mais de 8.500 Km de redes de fibra óptica, estando presente em mais de 50 Cidades, prestando serviços em 400.000 lares e 20.000 clientes empresariais. “Somos referência em serviços e soluções de internet, dados, TV por Assinatura e Telefonia. Compor o Grupo Conexão reforça todo o empenho e dedicação dos nossos parceiros e colaboradores, além da confiança e fidelidade dos nossos clientes”, comemora Eduardo Pauletti, diretor da empresa Conexão Fibra e gestor das operações do Grupo Conexão nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.