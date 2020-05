Requerimento pede redução das mensalidades

Iniciativa partiu do vereador Jeférson Luís (PSDB) após ter sido procurado por alunos da instituição de ensino

Com aulas presenciais suspensas há um mês, alunos da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” procuraram o vereador Jéferson Luís da Silva (PSDB) pedindo que os ajude para que haja redução no valor das mensalidades. Eles alegam que não devem pagar pelas aulas a distância o mesmo valor cobrado pelas aulas presenciais.

Para o vereador, o pedido dos universitários é justo e originou requerimento pedindo informações à instituição de ensino. O mesmo foi feito em relação à escola Professor Cid Chiarelli, mantida pela Feg (Fundação Educacional Guaçuana), onde o ensino médio é pago, assim como para o Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional). “Entendemos que deva haver uma redução de 25% a 30% do valor das mensalidades”, pontua Jeférson.

O diretor administrativo da “Franco Montoro”, Márcio Antônio Ferreira, solicitou ao conselho administrativo da Feg a avaliação da situação que envolve questões do Ministério da Educação, do Conselho Estadual da Educação e até do Procon. “Pedimos que olhassem juridicamente a possibilidade de reestruturar. Não foi proposto redução”, esclarece.

Além disso, ele lembra que existe a Lei de Diretrizes Orçamentária, na qual a instituição pode ser responsabilizada pela renúncia de receita. “Estas parcelas foram indicadas no planejamento orçamentário e aprovada pelo Legislaivo, inclusive. E, recentemente, já fizemos o mesmo para 2021”, adianta.

Com isto, justifica que seria tecnicamente impossível mexer em valores e frisa que o ensino não deixou de ser ministrado. “Não tivemos problema com a oferta do ensino, mas com a aceitação do aluno em interagir com as aulas sendo oferecidas da forma como estão sendo ministradas”, detalha. E frisa que a adaptação é decorrente da pandemia, ou seja, não porque a faculdade quisesse criar forçadamente esta situação.

RECEITA

Esta manifestação jurídica é aguardada desde o início deste mês para que propostas possam ser apresentadas aos alunos que se encontram em dificuldades financeiras, inclusive pensando em possibilidade de parcelamento e suspensão de juros. “Não é simplesmente promover redução, conforme outras instituições conseguem fazer. Trata-se de receita pública, originada a partir da oferta de serviços institucionais”, esclarece Márcio.

Quanto à questão da qualidade das aulas, ele afirma que há reuniões diárias com coordenadores de curso para conhecer as demandas e saná-las. Com isto, acentua que não há motivos para dizer que a aula remota tenha grande diferença de aula presencial, porque ambas têm os mesmos valores metodológicos e de conteúdo. “É claro que exige maior atenção do aluno. É importante que os alunos reconheçam isso”, comenta.

A suspensão de aulas foi determinada em decreto municipal que segue as diretrizes do documento estadual e também vale para os ensinos infantil, fundamental e médio. Com isto, foi disponibilizada Moodle para uso de professores e alunos para criar a interatividade das aulas pelo ensino a distância. Foram suspensas apenas as aulas de estágio supervisionado e o atendimento na clínica escola. O decreto é válido até o dia 10 de maio.