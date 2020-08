Rotina foi alterada para que serviços fossem mantidos

Antes da pandemia, o Restaurante Villa Mogi não trabalhava com o sistema delivery, exceto aos finais de semana. Com a pandemia, o serviço foi incorporado à rotina semanal. Isto sem falar no sistema drive thru, ou seja, aquele em que o cliente retira o produto no restaurante e leva para consumo em domicílio com a opção de sequer sair do veículo. Os planos de entrar nestas searas foram abreviados, conforme comenta o proprietário do restaurante, Luís Gustavo Gonçalves.

“Eu já tinha este projeto de começar forte com o delivery, mas por conta da estrada eu não coloquei em prática”, diz. Mas a pandemia fez a ideia e o receio saírem do papel. E deu certo. O trabalho foi realizado por quatro motoboys. Gustavo atenta que com o drive thru não foi diferente e ainda contou com a adesão da clientela de outras cidades. “Nossa clientela é 70% de fora, de Campinas, São Paulo, Hortolândia, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Jaguariúna. E, neste período, muitos vinham a cada 15 dias buscar a comida”, comenta Gustavo.

O empresário acredita que este novo normal não será fácil porque as pessoas ainda estão com medo da contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, pontua que, aos poucos, acredita nesta retomada e na confiança da clientela nos protocolos, especialmente relacionados à higienização. “Não podemos, por exemplo, usar toalhas de tecido. É preciso optar por jogos americanos descartáveis”, conta sobre apenas um dos itens a serem observados.

RETORNO

O lado positivo, segundo Gustavo, é que a clientela é receptiva às regras, inclusive ao uso de máscaras que deve ser feito na entrada e retomado nas idas ao banheiro e ao deixar o restaurante. Isto em falar no distanciamento das mesas e no limite de seis pessoas por mesa.

A retomada do atendimento presencial do Villa Mogi foi no último final de semana, o primeiro da fase amarela, quando o restaurante voltou a oferecer mesas. “Abrimos das 11 às 16 horas e tivemos uma boa aceitação no sábado e no domingo”, disse destacando que há outros itens a ficar atento e que constam do protocolo, como a interdição do playground. Isto sem falar na disponibilização de álcool em gel em vários pontos e no uso de máscaras por parte de toda a equipe.