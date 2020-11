Dança ganha destaque mesmo durante pandemia

O dançarino e proprietário do Studio de Arte e Dança WM’s, que fica no Jardim Novo II, Wellington Vitor trabalha há 16 anos dando aulas de dança para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Com experiência e muito estudo, ele afirma que a dança é considerada uma atividade física completa e recomendada para todas as idades por proporcionar aos seus praticantes uma série de benefícios físicos, entre eles, a melhora de ritmo e da coordenação, a melhora do sistema cardiovascular que facilita a circulação do sangue, a melhora do sistema respiratório, uma maior flexibilidade e disposição, fortalecimento dos músculos e perda de peso.

Além disso, a dança também tem benefícios psicológicos que atingem o estado de ânimo, a autoestima e a socialização da pessoa, pontos que hoje em dia, mais do que nunca, devem ser mantidos saudáveis por conta da pandemia. Os casos de depressão, estresse e ansiedade aumentaram neste período de incertezas, o qual a dança entra também como atividade terapêutica por proporcionar a regulação da produção de serotonina e dopamina, dois neurotransmissores estreitamente ligados ao quadro de depressão.

De acordo com o dançarino, mexer o corpo ao compasso de uma música é uma prática prazerosa que ajuda o praticante a relaxar e se concentrar nos movimentos, deixando de lado as preocupações, problemas e angústias. “A dança consegue barrar a carga negativa que pode nos acompanhar abrindo espaço para a vitalidade, para a alegria e a motivação. O resultado é uma pessoa mais positiva e mais ilusionada com a vida”, completou o Wellington. Para usufruir de todos esses benefícios, o recomendado é que a dança seja praticada ao menos duas vezes na semana por um período de uma hora.

O Studio voltou a ficar de portas abertas há mais de dois meses e seguem todos os protocolos de segurança, o que tem deixado os clientes tranquilos e felizes com o retorno. “A dança nos ajuda a vencer medos, como o da exposição. A cada novo passo aprendido, a cada nova coreografia decorada, um benefício é alcançado”, ressaltou. Para quem está se reinventando profissionalmente, dançar é uma atividade recomendada para estimular a criatividade e a espontaneidade que novos desafios exigem. “Mesmo que inconscientemente, quando dançamos obrigamos o nosso cérebro a explorar novos caminhos, estimulando os circuitos neuronais”, reiterou.

Retomada

O Studio de Arte e Dança WM’s oferece aulas para vários estilos de dança e ficou com as portas fechadas por cinco meses, momento em que as aulas online foram colocadas à disposição dos alunos. “Foi um momento muito difícil para nós, mas também um momento de se reinventar e mostrar nosso trabalho para mais pessoas”, pontuou o dançarino. A pandemia também fez o Studio cancelar os festivais de dança deste ano, que aconteceriam na cidade, na região, no país e no exterior. Um grupo de dançarinos do WM’s participaria neste mês de outubro de um curso na Broadway, em Nova Iorque. A oportunidade de aprimorar as técnicas e aprender ainda mais sobre a dança foi um prêmio por terem vencido o Concurso de Dança do Interior (Codai), uma competição internacional, que foi realizada em Espírito Santo do Pinhal, no ano passado. “Agora, vamos esperar chegar outubro de 2021 para finalmente irmos viver este momento único”, enfatizou o dançarino.

O primeiro passo de voltar a rotina foi poder reabrir as portas para as aulas presenciais e, mesmo que de máscara e tendo que dispensar os abraços, o dançarino disse que o momento foi mais do que especial. “Estávamos com muita saudade e tivemos a alegria te ter os alunos novos que nos conheceram nas aulas online”, completou Wellington.