Samae mantem apenas atendimentos emergenciais

Por medidas de prevenção ao novo coronavírus, o Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) realizará apenas atendimento emergenciais na sede localizada à Rua Paula Bueno, 240, Centro.

As contas de água podem ser pagas até o vencimento pelo caixa eletrônico ou pelo aplicativo do banco do cliente. Já para aqueles que não conseguirem realizar o pagamento antes da data de vencimento, a autarquia informa que não realizará cortes até o dia 30 de abril.

Caso exista alguma emergência ou problema com a rede de água, o consumidor pode manter contato com a equipe do Samae pelo telefone 0800-10 2028.

“Em caso de retorno de esgoto, desentupimento de rede, falta de água e vazamento em geral liguem para o 0800 10 2028. A nova portaria de hoje (23) também regulamenta a jornada de trabalho para segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 16 horas”, detalha o superintendente Elias Fernandes de Carvalho. Ele reforça o pedido de que as pessoas evitem ir ao Samae e pede ainda que economizem água.