Samae não cobrará faturas contabilizadas sem leitura

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) informou nesta terça-feira (7) que não irá cobrar dos consumidores as contas de água que foram contabilizadas no período em que não houve a leitura presencial por conta da pandemia do coronavírus.

A decisão da não cobrança foi tomada pela Ares-PCJ, que é a agência reguladora do Samae.

De acordo com a Prefeitura, do final de março até junho, as contas foram geradas levando-se em conta a média de consumo dos seis meses anterior de cada ponto de ligação da autarquia na cidade.

Ainda segundo a Administração Municipal, com o retorno do trabalho dos leituristas, observou-se o aumento do consumo no período da quarentena e o excedente, ou seja, o consumo a mais não contabilizado na geração automática da cobrança, foi feito na fatura do mês subsequente.

A pedido do prefeito Walter Caveanha, o Samae consultou a ares sobre a situação e a agência reguladora emitiu uma nota técnica, em que desobriga o Samae da cobrança deste excedente nas contas.

A autarquia comunicou que eventuais pagamentos já efetuados poderão ser restituídos e que as contas pagas em débito automático estão sendo recalculadas, assim como as demais que são pagas diretamente nos correspondentes bancários.