Santa Casa receberá doação do Rotary Club

Uma carreata marcará a entrega de equipamentos destinados à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu. O ato será realizado nesta quarta-feira, a partir das 15h30, com saída da Avenida Mogi Mirim, nas imediações da divisa com o município vizinho. É aguardada a participação de autoridades municipais e de rotarianos.

A doação é financiada pela Fundação Rotária do Rotary Internacional, sendo resultado da contribuição de sete distritos rotarianos, sendo um deles dos Estados Unidos. Juntos, os distritos, incluindo o Rotary Club de Mogi Guaçu, arrecadaram o total de 20 mil dólares, sendo o valor duplicado pela Fundação Rotária.

Com este recurso foram adquiridos seis monitores, um eletrocardiógrafo, um marcapasso externo, um cardioversor de onda básica e um ultrasson portátil, totalizando o investimento de R$ 243 mil. A soma dos recursos é resultado de um ano de trabalho do Rotary Club com a realização de várias ações para angariar fundos.