São várias as regras a serem seguidas, segundo decreto

Lanchonetes, restaurantes, bares/ beer e padarias estão autorizados a trabalharem com horário de funcionamento (para consumo no local) das 11 às 17 horas de segunda-feira a domingo, exceto as padarias que estão autorizadas a trabalharem com horário de funcionamento (para consumo no local) das 7 às 13 horas (segunda-feira a domingo).

O artigo 3º do Decreto Municipal, datado de 8 de agosto, traz regulamentações sanitárias gerais a serem seguidas por estes e outros estabelecimentos. Há um total de 17 itens, entre os quais, a desativação de bebedouros coletivos e não realização de atividades promocionais, eventos e campanhas que possam causar aglomeração nos estabelecimentos. Portanto, manter suspenso qualquer tipo de evento.

Há ainda as regras específicas referentes a isolamento social, higiene, sanitização de ambiente, orientação aos clientes, orientação aos colaboradores. Existe também o protocolo de fiscalização e monitoramento do próprio setor (autotutela).

Plano São Paulo

O governo de São Paulo anunciou no último dia 5 a autorização para que bares e restaurantes passem a funcionar no período noturno no Estado. A medida entrou em vigor a partir do dia 6 e vale para as regiões que estão há 14 dias na fase amarela do plano de flexibilizações. A mudança ocorre após reclamações do setor, que estavam autorizados a atender aos clientes até as 17h. O tempo de funcionamento permanece de 6h por dia, mas poderá ser fracionado pelos estabelecimentos.

Pelas regras do Plano São Paulo, a gestão estadual estabelece as medidas básicas e restrições a serem seguidas e autoriza a reabertura dos setores de acordo com a fase da quarentena. Posteriormente, cabe aos prefeitos regulamentar com os setores como será feita a reabertura em cada cidade. Os prefeitos têm autonomia para criar regras mais restritivas, mas não mais permissivas.

Veja as principais regras para bares e restaurantes

Ocupação máxima de 40% da capacidade do estabelecimento

Distância de 2 metros entre as mesas e de 1,5 metro entre as pessoas

Máximo de 6 pessoas por mesa

Atendimento apenas para clientes sentados

Uso obrigatório de máscaras por clientes e funcionários no estabelecimento. (Apenas quando estiver sentado em sua mesa, o cliente poderá deixar de utilizar a máscara)

Proibir aglomerações

Disponibilizar álcool gel para higienização das mãos

Barreiras de acrílico devem ser instaladas nos caixas e balcões de alimentos.

Temperos e condimentos devem ser fornecidos em sachês

Cardápios deverão ser disponibilizados digitalmente ou em quadros na parede