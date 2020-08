Sarampo: campanha imuniza só 7% do público-alvo

Foi baixa a procura pela vacina entre o público-alvo da faixa etária de 30 a 49 anos

Iniciada no dia 7 de julho e com reforço no último sábado (22) com o Dia “D”, a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo ainda está longe de alcançar índices satisfatórios em Mogi Guaçu. Isto porque, apenas 7% do público-alvo com idade de 30 a 49 foram imunizados, o que corresponde a aplicação de 3.108 doses. “Mas temos uma população de 42 mil pessoas nesta faixa etária”, observa a coordenadora da VE (Vigilância Epidemiológica), Rosa Maria Pinto. A campanha foi prorrogada até outubro pelo Governo do Estado.

De acordo com relatório da VE, 3.503 crianças de 6 meses até adultos de 29 anos compareceram nos postos, sendo que 776 doses foram aplicadas, já que a vacinação nesta faixa etária é seletiva. Já em adultos entre 30 e 49 anos, onde a vacinação é indiscriminada, 3.108 doses foram aplicadas. Portanto, no total, 3.884 guaçuanos receberam a vacina. Segundo Rosa, a população de jovens e adultos nesta faixa etária de até 49 anos é a mais difícil de ser imunizada porque, em geral, não vai aos postos de saúde.

No Dia “D” da campanha, realizado no último sábado, quando os supermercados Big Bom e Rofatto participaram das ações, foram aplicadas 491doses em quem esteve nestes estabelecimentos. Das 491 doses, 191 foram no Big Bom do Centro, 168 no Big Bom da Avenida Bandeirantes e 132 doses foram aplicadas no Rofatto do Bairro do Lote. “E tínhamos estrutura para vacinar até 10 mil”, comenta Rosa sobre a estrutura montada para o trabalho que abrangeu ainda quase todos os postos de saúde.

A Secretaria de Saúde intensificou a vacinação para a população de 6 meses a 29 anos, através da vacinação seletiva, ou seja, avaliando a situação vacinal e vacinação conforme o calendário vacinal vigente, e com a vacinação indiscriminada na faixa etária de 30 a 49 anos, em consonância com o Ministério da Saúde.

Prorrogada

A Secretaria de Estado da Saúde prorrogou, até dia 31 de outubro, a intensificação de vacinação contra o sarampo. O principal objetivo é aumentar a cobertura vacinal em adultos na faixa de 30 e 49 anos, que foi de apenas 6,7%, com 845,5 mil vacinados, de um total de 12,6 milhões de pessoas neste público. As doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, continuarão sendo aplicadas neste grupo de forma indiscriminada, ou seja, estas pessoas deverão receber um reforço mesmo que já tenham as duas doses completas na carteirinha.