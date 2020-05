Saúde de Mogi examina população em modelo drive thru

Da Redação

Nesta terça-feira (26), foi iniciada uma nova etapa nas operações de combate à Covid-19 em Mogi Mirim. Após estender os trabalhos de análises clínicas aos bairros da cidade, a Secretaria de Saúde examina as condições da população em modelo drive thru.

A iniciativa permite que o cidadão seja examinado de dentro do próprio carro, ao ser abordado nas paradas de semáforo. As ações são desenvolvidas nos dois “horários de pico”, das 7h00 às 9h00 e das 16h00 às 18h00, nos cruzamentos mais movimentados da cidade, entre as avenidas 22 de Outubro e Pedro Botesi, na Zona Norte, e Avenidas Brasil e 22 de Outubro, no Centro.

Segundo a coordenadora em Vigilância em Saúde, Joalice Penna Franco, as atividades, inicialmente, ocorrerão somente nesta terça-feira e na próxima quinta-feira (28). Entretanto, a depender dos resultados obtidos com a experiência, a atuação pode prosseguir em outras datas.

O trabalho é realizado em parceria com os alunos do curso de enfermagem da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves e identifica a temperatura corporal, afere a pressão arterial e mede o oxigênio no sangue. Aqueles que manifestam sintomas do coronavírus são encaminhados ao ambulatório de síndromes gripais para recebimento de cuidados específicos e, se assim for necessário, testagem à doença.

Durante o atendimento, também são entregues máscaras e feitas orientações sobre a importância do uso do acessório e a maneira adequada de utilizá-lo.