Saúde recebe doação de 300 máscaras com viseiras

Durante a atualização diária de dados sobre o novo coronavírus (Covid-19), realizada em rede social, a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, tem pontuado sobre outras questões. Um dos itens elencados é a importância da quarentena (14 dias) para todos que estejam com gripe.

A recomendação segue ao protocolo do Ministério da Saúde. Com isto, o acompanhamento é feito pela unidade de saúde, sendo o contato mantido a cada dois dias, por telefone. Os profissionais avaliam como o quadro está evoluindo e se há outros familiares com os mesmos sintomas. “Quando é atendido, assina um termo para estar ciente de que tem de cumprir o isolamento social”, detalha Clara.

Portanto, os casos leves de gripe são tratados nos postos de saúde, as dificuldades respiratórias (falta de ar) no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, onde o paciente é internado na área de isolamento.

Sobre os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), ela atenta que estão sendo adquiridos e pontua que, neste momento, a Prefeitura tem estes materiais. “Também estamos trabalhando para ampliar o número de leitos, mas não se acha nem mesmo cama hospitalar para comprar. Tem que mandar fazer”, pontua Clara sobre as dificuldades encontradas no decorrer do trabalho de enfrentamento da pandemia.

Esta semana, a Saúde recebeu a doação de 300 máscaras com viseiras, além de películas para reposição. O material foi doado pela Cortag.