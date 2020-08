Segue aberta vala feita para tubulação de água

Procedimento foi realizado na época da construção das 1.400 casas no Ypê Amarelo e ninguém voltou para asfaltar

As casas do Parque Residencial Ypê Amarelo foram entregues em 2017, mas quem reside em bairros localizados no lado oposto ainda sofre com serviços que ficaram por ser concluídos. Isto porque, segue sem pavimentação o trecho em que foi aberta a valeta para instalação da galeria que leva água as 1.400 casas do Ypê Amarelo. E quem sofre com o problema são os moradores que enfrentam dificuldades até mesmo para entrar com os veículos na garagem.

Já foram vários os pedidos de melhoria feitos à Prefeitura, mas os moradores não têm retorno. E já se passaram mais de três anos no aguardo de uma solução. Por enquanto, a valeta é tampada com entulho e terra pelos próprios moradores, sendo esta a forma encontrada para conseguirem acessar a garagem, por exemplo. A valeta fica em toda extensão da Rua Nair Vieira, no Jardim Guaçuano.

Morador em frente a um dos trechos da valeta, Ademir Rodrigues da Silva mostra o “estrago” provocado pela última chuva que levou parte do entulho usado para tapar a valeta. Quando isso ocorre, ele tem que providenciar mais resíduos de material de construção e terra. “Tudo pra tampar a valeta que deveria ser fechada por quem abriu”, pontua observando que o problema está comprometendo as partes pavimentadas.

Esta semana, o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, garantiu que fará novo contato com a empreiteira responsável pelo empreendimento e exigirá a realização da melhoria o mais breve possível. “Não é um problema da SOV nem do Samae, eu falei com eles e vou falar de novo”, garantiu, relatando que pretende impor prazo.

O Ypê Amarelo é abastecido pelo reservatório de água do Ypê VIII, por isso, a vala foi aberta a partir deste ponto e cortou toda a rua até chegar à tubulação do novo bairro. O problema prejudica especialmente aqueles que residem à Rua Jamil Malis, via que cruza a Nair Vieira.