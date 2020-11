Segurança: GCM e PM estarão nas ruas e nos locais de votação

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar serão as responsáveis por toda a parte de segurança das eleições municipais deste domingo (15). O policiamento será aumentado nas ruas da cidade.

No sábado (14), vésperas do pleito, a Guarda Civil irá escoltar as urnas eletrônicas do Cartório Eleitoral até os locais de votação, que são 45 escolas. O esquema de segurança será o mesmo adotado nas eleições anteriores, o que significa que a GCM ficará responsável pela escolta de entrega das urnas e em seguida pelo local de votação até às 7 horas da manhã do dia seguinte, quando a Polícia Militar assumirá o posto para realizar a segurança durante todo o período de votação.

No final das eleições, a Guarda Civil escoltará novamente as urnas para o Cartório Eleitoral.

O comandante da GCM, Claudemir Adorno da Costa, informou que o esquema de segurança das eleições municipais não irá tirar o efetivo da rua para atendimento de ocorrências do dia. “Nós já organizamos uma escala diferente para estarmos preparados para atender todas as demandas do dia”, pontuou.

Adorno também enfatizou que no dia das eleições municipais os GCMs que estiverem nas ruas também estarão atentos e aptos a atender ocorrências ligadas a crimes eleitorais, como boca de urna, por exemplo. O esquema de segurança das eleições foi definido em uma reunião feita entre o chefe do Cartório Eleitoral, Hugo Ornelas, o comandante Adorno e o comandante da 1ª Companhia da PM, capitão Marques, além de outros representantes das forças de segurança.