Seis postos de saúde abrem nos dias 20 e 21, das 7 às 16 horas

Neste período de pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura voltou a optar pela abertura dos postos de saúde no feriado. A medida vale para segunda-feira (20) e terça-feira (21) Dia de Tiradentes. Entretanto, ao contrário do último feriado, quando todas as unidades de saúde ficaram abertas, desta vez, apenas seis estarão em funcionamento. Cada uma delas em uma região do município como forma de abranger a várias localidades.

Estarão abertas na segunda-feira (20) e terça-feira (21) as UBSs (Unidade Básica de Saúde) Jardim Ypê II, Jardim Zaniboni I, Jardim Itamaraty (Zona Sul) e as USFs (Unidades de Saúde da Família) das Chácaras Alvorada, Jardim Chaparral e do distrito de Martinho Prado Junior. O funcionamento será das 7 às 16 horas.

Essas unidades estarão abertas para atender novos casos suspeitos de Covid-19, manter o acompanhamento de quem está em isolamento e para que não exista uma demanda excessiva no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II e na Santa Casa.

ABRE E FECHA

SERVIÇOS MUNICIPAIS

A coleta de lixo, feiras livres e os cemitérios funcionarão normalmente

SAMAE E DEFESA CIVIL

O Samae e a Defesa Civil mantêm equipes de plantão para o atendimento de emergências pelos telefones 0800 – 102 028 (Samae) e Defesa Civil (199)

SECRETARIA DE ESPORTES

Todos os centros esportivos permanecerão fechados em prevenção ao novo coronavírus.

POUPATEMPO

O posto estará fechado até dia 30 de abril seguindo decreto publicado pelo Governo do Estado.