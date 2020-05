Sem energia elétrica, Samae tem filas no setor de contas

Longa fila se formou no Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) nesta sexta-feira (8). Isto porque, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica levando à paralisação do atendimento no setor de contas. A situação gerou algumas queixas daqueles que aguardavam para fazer pagamentos ou pedir a segunda via da conta.

O superintendente da autarquia, Antônio Luís Rabelo explicou que, a Elektro diz ter comunicado a autarquia da interrupção, mas a mesma não localizou o e-mail enviado pela empresa e, por isso, não sabia da suspensão do serviço das 8 às 10 horas. Com isto, neste período, já havia filas e o atendimento não podia ser realizado. “E mesmo depois que a energia voltou, o servidor demorou uma hora e 15 minutos para reiniciar porque teve que fazer back-up”, detalhou.

Rabelo disse que a situação aos que aguardavam na fila, mas ainda assim alguns não compreenderam, reclamaram bastante e chegaram a acionar a polícia. Neste período de quarentena, não é permitida aglomeração no interior do Samae, por isso, as pessoas têm que aguardar na fila do lado externo. “No quinto dia útil, o maior movimento é pagamento de contas, mas muitos também vêm em busca da segunda via da fatura”, comenta o superintendente. A segunda via pode ser obtida no site da autarquia, sem custos.