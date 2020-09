Sem médicos peritos, INSS não retoma as atividades presenciais

Ainda não há data definida para a retomada do atendimento presencial nas agências do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). O início era previsto para esta segunda-feira (14), mas foi suspenso quando os médicos peritos decidiram não retornar às atividades. Com isto, o INSS optou por suspender as perícias agendadas até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências para o atendimento ao público.

A orientação é que o usuário que tinha agendamento para avaliação pericial desconsidere e realize nova marcação pelo Meu INSS e telefone 135. Na agência local, um cartazete afixado no portão destaca o fechamento. As agências do INSS estão fechadas há cinco meses desde o início da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a categoria decidiu não retomar as atividades presenciais após apenas 12 das mais de 800 agências com serviço de perícia terem sido aprovadas em vistorias realizadas pela entidade.