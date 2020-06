Sindicato dos Motoristas adia protesto

Foi adiado o protesto planejado para a tarde desta quinta-feira (18), no Terminal Rodoviário Urbano do Parque dos Ingás. O ato seria conduzido pelo Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transporte Urbano de Passageiros que cobra limpeza dos banheiros do local que são usados também pelos motoristas.

De acordo com o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira, reunião realizada na manhã desta quinta-feira (18) com representantes da Feag (Federação das Entidades Assistenciais de Mogi Guaçu) não apresentou resultados, ou seja, não houve acordo. A instituição é quem administra o Terminal Rodoviário Urbano. “Abrimos as negociações com a Viação Santa Cruz e a Prefeitura. E estão bem adiantadas”, pontua, adiantando que o prazo dado às partes é até a próxima quinta-feira (25).

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli confirmou que, de fato, está tratando do assunto juntamente com a Viação Santa Cruz. No entanto, preferiu não adiantar qual a proposta antes que tenha tudo definido para ser apresentado ao sindicato.