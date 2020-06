Sindicato dos Motoristas planeja protesto nesta quinta-feira

O Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbano de Passageiros fará protesto nesta quinta-feira (18), a partir das 15h30, no Terminal Rodoviário Urbano do Parque dos Ingás. A partir deste horário, a circulação dos ônibus será paralisada por duas horas. A finalidade é cobrar melhorias na limpeza dos banheiros do terminal que são usados pelos usuários em geral e motoristas.

Segundo o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira, a finalidade do protesto é chamar a atenção para a necessidade de ampliar o horário de limpeza dos banheiros do terminal. Isto porque, o local, segundo ele, só tem serviço de limpeza até às 17 horas. “Os banheiros ficam imundos e sem condição de uso”, explica. Ele disse que comunicou a Feag (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas) sobre o protesto, através de ofício. E pede ainda que os banheiros tenham álcool gel.

Por sua vez, o presidente da Feag (Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas), Roberto Panciera, o Tomé, explicou que foi comunicado do protesto, através de ofício. E acredita que antes de protestar, o sindicato deveria ter ouvido as partes. Tomé esclareceu que não tem condições de fornecer chave para uso exclusivo de um banheiro por parte dos motoristas.

O presidente da Feag justificou que o problema começou porque a empresa que explora o serviço de transporte não tem mais o box no local, aonde, neste espaço, havia banheiro para os motoristas. Ele atenta que passam diariamente de 3 a 4 mil pessoas pelo Terminal, sendo que os banheiros são mantidos limpos, mas há quem faça uso fora de qualquer padrão de higiene, o que compromete a manutenção.

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli também foi informado do protesto e pretende conversar com as partes envolvidas e tentar evitar a paralisação do transporte.