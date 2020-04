Só embalagens: IP vende três fábricas para a Klabin

A International Paper anunciou recentemente a venda de seu negócio de embalagens do Brasil para a Klabin S.A. A transação inclui sete fábricas dos setores de papel para embalagens e de embalagens de papelão ondulado. A negociação no valor de R$ 330 milhões não inclui a unidade de Mogi Guaçu.

As fábricas adquiridas pela Klabin são as unidades que fabricam papel para embalagens e estão localizadas em Franco da Rocha, Paulínia e Nova Campina (todas no Estado de São Paulo); e quatro fábricas de embalagens de papelão ondulado localizadas em Rio Verde (GO), Manaus (AM) e nas cidades paulistas de Paulínia e Suzano.

Com isto, a assessoria de imprensa da IP esclareceu que a fábrica de Mogi Guaçu não faz parte do acordo e continua operando suas atividades normalmente.

Em seu site, a Klabin anunciou o negócio e detalhou a forma de pagamento dos R$ 330 milhões à IP. Ou seja, investimento de R$ 280 milhões a serem pagos no fechamento da operação e R$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a condições contratuais. A empresa usará recursos próprios para o pagamento.

A operação possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do market share do mercado doméstico, disse a Klabin, citando dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018.

A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

PAPEL

A International Paper possui uma Unidade Florestal, duas fábricas de papel e celulose em Mogi Guaçu e Luiz Antônio (SP), e uma fábrica de papel em Três Lagoas (MS). (CHSM com informações da Klabin e IP)