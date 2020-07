Solidariedade se une com Podemos e Avante

Professor Edson Domingues e Marçal confirmaram que estarão juntos nas eleições municipais

As eleições municipais de novembro começam a movimentar os partidos e, principalmente, a oposição. Nesta semana, a parceria entre o professor Edson Domingues (Podemos) e o ex-vice-prefeito e sindicalista Marçal Georges Damião (Solidariedade) foi divulgada.

A parceria visa fortalecer o grupo na disputa ao cargo majoritário e também às vagas na Câmara Municipal. Pela nota divulgada pelo diretório do Podemos, a parceria vem ao encontro do proposto pelo pré-candidato a prefeito Edson Domingues. “Ao lançar sua pré-candidatura a prefeito, o professor Edson Domingues se destacou por defender a união de forças. A proposta do professor é organizar uma frente de oposição que possa debater melhorias para Mogi Guaçu e sua população, além de colocar-se como crítica ao que considera descaso da atual Administração Municipal”.

À Gazeta, o pré-candidato a prefeito disse que a vinda do grupo de Marçal é resultado de conversas e de um planejamento que vem sendo feito há mais de um ano. “Estamos numa construção de união para vencer os que estão no poder. Sempre estive aberto ao diálogo e continuarei, pois o movimento é de oposição com o Podemos liderando em torno de um bem maior para a cidade. Estamos abertos para outros grupos”, comentou Edson Domingues.

Na avalição do pré-candidato, a oposição dividida beneficia apenas o atual Governo Municipal e sua tentativa de continuidade no poder, por isso, as conversas e discussões serão intensificadas visando o pleito eleitoral desse ano. “Havendo uma união o cenário é outro. O movimento nosso é da mudança”.

A Gazeta tentou falar com Marçal, mas ele não retornou as ligações feitas ao seu celular nem as mensagens deixadas. Porém, na semana passada, ele confirmou que conversava com diversos grupos. Na ocasião, falou sobre a importância da oposição se unir e disse que estava à disposição para contribuir sem vaidades. “Não é porque fui vice-prefeito duas vezes e vereador que terei vaidade. Quero somar e ajudar nesse momento de construção de uma chapa que ganhe as eleições”, ressaltou.