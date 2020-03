Soltura e venda são proibidas, mas ainda falta regulamentação

Representantes de entidades e protetores independentes estiveram na sessão

Como o esperado, a venda e a soltura de fogos de artifício com estampido estão proibidas em Mogi Guaçu. Na sessão da última segunda-feira (2), os vereadores aprovaram um Projeto de Lei Complementar que altera dispositivos da Lei nº 1.037 de 26 de dezembro de 1973 do Código de Posturas do Município. Assim, ficam proibidos a venda, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos com estampido.

O projeto é assinado pelos vereadores Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PP), e Luís Carlos Nogueira, o Carlos Kapa (PSD) e foi aprovado por unanimidade.

Representantes de entidades e protetores independentes acompanharam a votação do projeto. O vereador Luciano da Saúde pediu apoio dos colegas antes da aprovação em plenário. “Após uma longa discussão, debates e audiência nessa Casa chegou o dia de votar o projeto que proíbe a soltura de fogos com estampido. Não é só em respeito à causa animal que se faz aqui presente, mas também em respeito aos pacientes acamados que sofrem com isso e, principalmente, às crianças com autismo. São vários motivos, mas fiz questão de listar três aqui e peço o apoio de todos”, comentou antes da votação.

Na justificativa do projeto, os vereadores citam que a “queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. A poluição sonora causada pelos fogos ainda perturba pacientes em hospitais e clínicas, idosos, crianças, autistas, pessoas portadoras de enfermidades ou idade avançada entre muitos outros”.

Os autores também ressaltam que o projeto não tem como objetivo acabar com os espetáculos e festejos realizados com fogos de artifícios, “apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causem barulho, estampido e explosões, causando risco à vida humana e dos animais”.

Apesar da aprovação do projeto, que ainda aguarda a manifestação do chefe do Executivo, a mudança no Código de Posturas precisará de regulamentação, principalmente no que refere-se a quem caberá a fiscalização e se haverá a aplicação de multas para quem insistir na soltura dos fogos com estampido.

Exemplo

O mesmo aconteceu em Mogi Mirim, onde projeto semelhante também foi apresentado e aprovado pelos vereadores. As sanções constam na lei 6.146/19, aprovada pela Câmara, e tem o objetivo de regulamentar as ações que o Poder Público, a fim de coibir as irregularidades praticadas por infratores. A lei é de autoria da vereadora Sonia Módena (PP).

O descumprimento à legislação municipal causará ao infrator a aplicação de multa que pode chegar até R$ 20 mil. Os valores aplicados nas multas são proporcionais aos locais em que o infrator utilizar de maneira inapropriada os fogos. Os produtos apenas com efeitos visuais, sem estampido, continuam permitidos.

O projeto que dispõe sobre a proibição da soltura e manuseio de fogos em Mogi Mirim foi aprovado em julho de 2017, mas foi regulamentado em dezembro do ano passado.