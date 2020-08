SOV fará licitação para construção de pontos de ônibus

Um modelo foi instalado pela Prefeitura nas proximidades do acesso ao bairro Ypê Amarelo

Ao longo de toda a Avenida Alíbio Caveanha, que liga o Jardim São José ao Parque Residencial Ypê Amarelo, haverá de 15 a 20 pontos de parada de ônibus. Todos feitos com trilhos do antigo leito da Fepasa que havia na área que deu origem à via. O protótipo já foi instalado e construído por uma serralheria local.

O modelo foi instalado nas proximidades do acesso ao Ypê Amarelo, mas ainda não foi concluído. Faltam assento e cobertura. A proposta, segundo o secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, é que a cobertura seja feita de chapa galvanizada e o assento em madeira ou plástico extrusado (imita madeira). “Agora, vamos abrir licitação para que uma empresa faça os pontos, conforme o modelo”, observa.

Os trilhos serão fornecidos pela Administração Municipal e a empresa deverá construir a estrutura completa. A Avenida Alíbio Caveanha ainda receberá sinalização de trânsito e iluminação. A sinalização caberá à empresa que faz a obra.

A iluminação foi iniciada pela Ilumitech. O serviço é realizado com recursos próprios no valor total de R$ 483 mil. Ao todo, serão colocadas 182 luminárias duplas em 91 postes de seis metros de altura que estarão dispostos a cada 25 metros. As lâmpadas utilizadas serão de LED de 150w.