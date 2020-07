SP-191: Morador de Martinho Prado morre em acidente

O jovem João Antônio Lemos da Silva, 21, que morava no Distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu, morreu na manhã do último sábado (18) vítima de um acidente fatal que sofreu no quilômetro 8 da Rodovia Wilson Finardi, a SP-191, que liga Mogi Mirim a Conchal.

Silva estava junto com o amigo Mateus Henrique Simões, 25, que também é de Martinho Prado, em um carro Chevrolet/Ônix de cor vinho. O acidente aconteceu no sentido Mogi-Conchal, logo após o CRP (Centro de Ressocialização de Presos) da Fundação Casa, em Mogi Mirim.

Por motivos desconhecidos, o veículo perdeu o controle de direção, invadiu o acostamento, passou por de trás da defensa metálica, colidiu em placas de sinalização, bateu violentamente contra um barranco e capotou.

Silva morreu no local do acidente. Já Simões foi socorrido em estado grave pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Mogi Mirim de onde foi transferido para a Santa Casa.

A Polícia Militar Rodoviária e Científica estiveram no local do capotamento e as causas do acidente serão apuradas.

Silva era natural do Rio Grande do Sul e foi sepultado no Cemitério de Conchal.