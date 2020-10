SP-340: Colisão traseira termina em morte

Na noite desta quinta-feira (1), um acidente de trânsito, no km 166 da SP-340, em Mogi Mirim, causou a morte do pedreiro José Ari dos Santos, de 60 anos.

Por motivos desconhecidos, a vítima, que dirigia uma mobilete, se chocou contra a traseira de um Fiat/Pálio que estava estacionado no acostamento.

No Boletim de Ocorrência, a condutora do veículo relata que estava no local esperando o momento certo de acessar a rodovia quando foi surpreendida com a colisão.

Equipes de socorro foram até o local do acidente, mas Santos já estava sem vida e teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu.