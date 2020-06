SP-340: Morador de Mogi Guaçu morre em acidente

Paulo Henrique Baptista, de 25 anos, que era morador do Jardim Santa Cruz, morreu na noite desta quarta-feira (17), vítima de um acidente de moto que sofreu no Km 147+100 da Rodovia Governador Doutor Adhemar de Barros, a SP-340, na altura de Santo Antônio de Posse, sentido a Mogi Mirim.

O jovem dirigia uma moto Honda/XRE e por causas desconhecidas bateu na lateral de um caminhão canavieiro. Baptista foi socorrido por uma ambulância do resgate da concessionária Renovias até o hospital Walter Ferrari, em Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O motorista do caminhão, que permaneceu no local e prestou socorro à vítima, relatou a Polícia Militar Rodoviária que assim que acessou a rodovia foi surpreendido pela motocicleta que colidiu na esquerda do terceiro conjunto de eixos de seu veículo, ao lado do para-lama, sendo que o condutor da moto caiu de imediato.

Uma equipe da Polícia Técnico Cientifica e um policial civil estiveram no trecho em que o acidente aconteceu e realizaram os trabalhos de perícia.

Os policiais rodoviárias realizaram teste do bafômetro no motorista e o resultado para embriaguez deu negativo. Além disso, os documentos do caminhão estavam em dia. O policial civil foi até o hospital em Jaguariúna e o óbito do jovem foi informado por uma médica que disse que ele não respondeu aos procedimentos de ressuscitação que foram realizados.

O acidente foi registrado na Polícia Civil e será apurado.

Baptista era natural de Campinas e morava em Mogi Guaçu, no Jardim Santa Cruz.