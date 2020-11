Sujeira: trabalho levará de 10 a 15 dias

A limpeza das escolas que servirão à Justiça Eleitoral como postos de votação neste domingo (15) acontece antes e após as eleições. O trabalho na área externa destes locais é realizado pela SSM (Secretaria de Serviços Municipais).

A coleta de galhos e entulhos deixados sobre as calçadas das escolas deve ser concluída nesta sexta-feira (13), conforme adiantou o gerente de Limpeza Pública da SSM, José Maria Fagundes. A tarefa foi iniciada na última quarta-feira (11).

Mas o gerente prevê trabalho ainda maior para a segunda-feira (16), ou seja, após as eleições, quando é preciso varrer as ruas que, habitualmente, ficam repletas de “santinhos”. “Estou planejando contar com uma equipe de 30 pessoas”, disse acentuando que terá colaboração até mesmo de outras Secretarias. A varrição será iniciada pela região central, imediações e, em seguida, periferia. Fagundes acredita que o trabalho se estenda pelo período de 10 a 15 dias diante do grande número de locais a serem limpos.