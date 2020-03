Sumiço de Isis Helena completa seis dias

As buscas pela criança de um ano e 10 meses mobilizam equipes de socorro de Itapira e de toda a região

As buscas por Isis Helena Rosa Schotem, de um ano e 10 meses, que está desaparecida há seis dias em Itapira, vão continuar neste sábado (7) e domingo (8) pelas equipes da Defesa Civil, Bombeiros voluntários, Guarda Civil Municipal e Polícias Civil e Militar. Cidades da região também ofereceram ajuda. Ainda não se sabe em quais locais a procura será concentrada neste final de semana, segundo informou o delegado Anderson de Lima à Gazeta nesta sexta-feira (6).

Com repercussão nacional, as buscas pela criança tiveram início logo após o sumiço na manhã da última segunda-feira (2), quando a mãe da pequena Isis Helena, Jennifer Natália Pedro, de 21 anos, procurou a Polícia Civil para relatar que a filha havia sumido da casa da família que fica na Rua Espanha, Jardim Raquel.

Segundo Jennifer, a bebê desapareceu no intervalo em que ela saiu para levar outro filho na creche. Ela ainda disse que Isis Helena estava dormindo e ficou na companhia de seu avô, um senhor de 90 anos de idade que tem um quadro suspeito de Mal de Alzheimer. Ao retornar para a residência, cerca de duas horas depois, a mãe relatou que observou que Isis Helena tinha desaparecido de forma misteriosa, sendo impossível ela ter saído engatinhando, já que possuí microcefalia e toma remédios controlados.

O desaparecimento foi registrado como subtração de incapaz e segue sob o comando da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) com a delegada Cintia Palma Rubin que ainda não falou com a imprensa. Apenas segue ouvindo os familiares da bebê na tentativa de chegar ao paradeiro da vítima. O caso foi o assunto principal de Itapira e toda região nessa semana e mobilizou equipes de cidades vizinhas que deram apoio às buscas.

Na terça-feira (3) o canil da Guarda Civil Municipal de Jundiaí esteve em Itapira. Já no dia seguinte, quarta-feira (4), foi a vez do Canil da GCM de Mogi Guaçu reforçar as buscas junto com o Corpo de Bombeiros que realizou mergulhos específicos em um lago na região da Praça da Árvore apontado por cães farejadores. Na quinta-feira (5), quarto dia de procura, as buscas se estenderam até uma área de Mogi Mirim. No entanto, se encerraram no início da tarde sem sucesso após as equipes verificarem que informações de que a criança estaria em uma estrada não se confirmaram. Agora, a Deas (Delegacia Especializada Antissequestro) de Campinas e a Delegacia Seccional de Mogi Guaçu também estão prestando apoio à ocorrência que segue sem suspeitos e cheia de mistérios.