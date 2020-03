SUSTO: Caminhão atinge traseira de dois carros

Um acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (23), por volta do meio dia, no Km 170 da SP-340 sentido a Mogi Mirim, deixou dois carros de passeio destruídos. Apesar do susto, o acidente registrou apenas vítimas leves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão se chocou contra a traseira dos dois veículos que estavam parados na pista. Não sendo possível afirmar a real razão, a PMR disse que tudo leva a crer que os condutores estavam tentando pegar um cachorro que andava no canteiro central da pista.

No entanto, um deles nega a versão relatada pelo caminhoneiro que saiu ileso do acidente. As vítimas são os dois motoristas que são de Mogi Guaçu e foram socorridos sem gravidade.

O caso foi registrado na delegacia de polícia.