Susto: Casa pega fogo no Jardim Itacolomy II

Na manhã desta terça-feira (12), uma dona de casa levou um susto ao ver um incêndio em sua casa que fica na Rua Osvaldo de Carvalho, no Jardim Itacolomy II.

De imediato, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros que rapidamente chegou ao endereço com dois caminhões e conteve o fogo que estava se alastrando pela sala, quarto, banheiro e cozinha da residência.

Não foi possível identificar as causas do incêndio e apesar do susto ninguém ficou ferido na ocorrência que foi registrada pela Polícia Militar.

Fotos: Corpo de Bombeiros