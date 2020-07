TCE aprova contas de Cláudia Botelho referentes a 2018

Da Redação

As contas da gestão financeira referente ao ano de 2018 da Prefeitura de Estiva Gerbi foram aprovadas por unanimidade pelo TCE-SP (Tribunal de Contas) do Estado de São Paulo. Sete conselheiros aprovaram os gastos públicos da prefeita Cláudia Botelho (MDB). O julgamento ocorreu no início deste mês. Na prática, para ter as contas aprovadas, o Poder Executivo, ou prefeito (a), precisa seguir uma série de normas estabelecidas na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Por exemplo, os gastos em dinheiro com educação não podem ser inferiores a 25% da arrecadação da prefeitura em um ano. Já o mínimo para se gastar com a saúde pública é 15% do total arrecadado no ano. Também não é permitido gastar mais que 54% da arrecadação com os salários dos servidores públicos.

O julgamento de 2018 foi coordenado pela presidente do TCE-SP, a conselheira Cristina de Castro Moraes. Ela disse que a administração de Cláudia Botelho respeitou a lei. “O exame de efeito levados nos presentes autos indica que o município de Estiva Gerbi cumpriu os principais objetivos abrigados por essa corte. Na avaliação de conformidade, observa-se que a administração superou o cumprimento dos índices obrigatórios”, afirmou a conselheira.

A prefeita Cláudia Botelho disse que seguirá trabalhando para que suas contas sempre sejam aprovadas. “A nossa Administração já esperava esse resultado, porque trabalhamos com muita responsabilidade com o dinheiro público. Vamos seguir, sempre, com esse tipo de postura com aquilo que pertence ao povo”, afirmou.